الامارات | «الفيزياء» ترضي طلبة الثاني عشر.. والمدارس تمنحهم حصة مراجعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيزياء» ترضي طلبة الثاني عشر.. والمدارس تمنحهم حصة مراجعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف طلبة الصفوف من الأول إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، في الرابع من ديسمبر المقبل، بعد إجازة يوم الشهيد واليوم الوطني، وذلك وفق جدول الامتحانات الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، ووزعته على المدارس قبل وقتٍ كافٍ من بدء الامتحانات.

وكان طلبة الصف الثاني عشر، استهلوا أمس امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بمادة الفيزياء، التي وصفوا أسئلتها بالمتفاوتة، والمناسبة لمستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن مستواها كان أقل من حجم الرهبة منها.

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وقال مدير مدرسة، رفض ذكر اسمه، إن «المدارس نظمت، وللمرة الأولى، حصة مراجعة للمادة قبل بدء زمن الامتحان، للصفوف كافة، بهدف مراجعة المادة العلمية، وإزالة الخوف من الامتحان من نفوس الطلبة».

وأفاد بأن اللجان في مدرسته لم تشهد أي شكاوى من الطلبة، أثناء تأديتهم امتحان الفيزياء، لافتاً إلى أن عدد الطلبة في كل قاعة امتحان للصف الثاني عشر 20 طالباً، فيما عدد الطلبة في قاعة الامتحان للصفوف من الأول حتى الحادي عشر 25 طالباً.

وقال الطلبة: عماد فهمي، وسيف عبدالله، وتامر محمد: «ننظر إلى امتحان الفيزياء على أنه عقبة، إلا أننا فوجئنا بمستوى الأسئلة الذي جاء مناسباً للطالب المتوسط»، لافتين إلى أن سؤال الاستنتاجات هو الأكثر صعوبة، ويحتاج إلى وقت للتفكير للوصول إلى الإجابة الصحيحة. وأضافوا أن فكرة تنظيم حصة مراجعة للطلبة من قبل إدارة المدرسة، قبل بدء الامتحان، كانت رائعة، لأنها عززت الثقة لدى الطلبة، وأزالت من نفوسهم الخوف من الامتحان.