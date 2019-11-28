محمد بن راشد: سعداء بانضمام نهيان بن مبارك إلى فريق إكسبو كمفوض عام

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن سعادته بانضمام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، إلى فريق «إكسبو 2020 دبي» كمفوض عام.

وكتب سموه، في حسابه الرسمي على «تويتر»، «سعداء بانضمام أخي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى فريق إكسبو كمفوض عام.. مع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وريم الهاشمي مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «لدينا فريق وطني هو فريق الأحلام يضم نخبة من أفضل الكفاءات الجاهزة لتقديم إكسبو عظيم يبهر العالم».

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