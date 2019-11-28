خالد بن محمد بن زايد يفتتح «كلايم أبوظبي» في جزيرة ياس

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي الجديد في جزيرة ياس بأبوظبي، والذي يضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم، ما يوفر تحديات رياضية فريدة من نوعها لمحبي الأنشطة والمغامرات الرياضية. يحظى «كلايم أبوظبي» الذي طورته شركة «ميرال» المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بموقع استراتيجي في جزيرة ياس، حيث يرتبط مع «ياس مول» وعالم فيراري أبوظبي من خلال ممر مكيف.

وصُمم المرفق ليناسب جميع المستويات من المبتدئين وحتى المتسلقين من ذوي الخبرة ومن مختلف الأعمار. ويقدم لهم فرصة تجربة أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم بعرض 10 أمتار (32 قدماً) وارتفاع 32 متراً (104 أقدام)، بالإضافة إلى أعلى جدار تسلق داخلي في العالم بارتفاع 43 متراً (141 قدماً) وهو واحد من بين خمسة جدران تقدم مستويات متفاوتة الصعوبة.

وتعليقاً على الافتتاح الذي شهده عدد من أصحاب المعالي أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: «تشرفنا اليوم بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وقيام سموه بافتتاح كلايم أبوظبي المرفق الترفيهي الرياضي الفريد من نوعه، والذي يعد إضافةً جديدة واستثنائية إلى مرافقنا الترفيهية على جزيرة ياس».

وأضاف «يعد افتتاح كلايم أبوظبي دليلاً على التزامنا بتعزيز جاذبية جزيرة ياس وزيادة عدد زوارها، من خلال توفير مجموعة غنية ومتنوعة من المرافق الترفيهية والتجارب الغامرة في وجهة واحدة».

شملت فعاليات الافتتاح عرضاً ترفيهياً مشوقاً قدمهُ رياضيون محترفون في القفز الحر والتسلق، حيث قام فريق «ريد بل» للقفز الحر الداخلي، والذي يضم كلاً من كيرا بوه من سنغافورة ومايا كوتشينسكا من بولندا الحاصلتين على العديد من الجوائز العالمية، بأداء مجموعة من العروض المبهرة في النفق الهوائي.

كما شارك في الفعاليات المغامر النمساوي الشهير فيليكس بومغارتنر الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال القفز الحر والحاصل على جائزة «ريد بل ستراتوس». وسجلت الأميركية ساشا ديجوليان، محترفة فريق «ريد بل» وبطلة التسلق العالمية، اسمها كأول شخص يتسلق أعلى جدار تسلق داخلي في العالم.

يستوحي مبنى «كلايم أبوظبي» تصميمه المعماري المتميز من المناظر الطبيعية الجبلية في دولة الإمارات، باعتبارها البيئة التي تحفز عشاق القفز بالمظلات وتسلق الصخور من جميع أنحاء العالم لخوض هذه التجربة.

وبفضل شكله الهندسي الخارجي، أصبح «كلايم أبوظبي» أحد المعالم البارزة على جزيرة ياس، وهو ما يشكل إضافة لتجارب الترفيه وأسلوب الحياة المتاحة لزوار الجزيرة.

يفتح «كلايم أبوظبي» أبوابه أمام الزوار يوم 29 نوفمبر الجاري، حيث يستقبل ضيوفه خلال أيام الأسبوع «من الأحد إلى الخميس» من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً، وخلال عطلة نهاية الأسبوع «الجمعة والسبت» من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 11 مساءً.