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الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين مالك المالك مديراً عاماً لسلطة دبي للتطوير

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2019 بتعيين مالك سلطان راشد آل مالك، مديراً عاماً لسُلطة دبي للتطوير.
 

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