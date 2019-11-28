محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين مدير عام لسلطة دبي للتطوير

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2019 بتعيين مالك سلطان راشد آل مالك، مديراً عاماً لسُلطة دبي للتطوير. وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لحكومة دبي على "تويتر"، "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، يصدر بصفته حاكماً لإمارة #دبي المرسوم رقم (43) لسنة 2019 بتعيين مالك سلطان راشد آل مالك، مديراً عاماً لسُلطة دبي للتطوير". اقرأ أيضاً... محمد بن راشد يعيّن قاضيين في محاكم "مركز دبي المالي"

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