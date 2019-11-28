الامارات | محمد بن راشد يستقبل محمد بن سلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة .

وتجاذب سموهما خلال اللقاء أطراف الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموما.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا على استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين التي لا تنفصم عراها.

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حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء تكريما لضيف البلاد والوفد المرافق حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.