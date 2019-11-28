الامارات | مواعيد تسجيل وتجديد المركبات في الشارقة خلال عطلة اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تسجيل وتجديد المركبات في الشارقة خلال عطلة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن ساعات العمل المعتمدة لتسجيل وتجديد المركبات، ودفع المخالفات في كل من مبنى إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وقرية تسجيل خلال عطلة اليوم الوطني.
ويبدأ العمل بمبنى مركز خدمات المرور والترخيص يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 من الساعة 10:00 صباحاً إلى 5:00 مساء، وفي قرية تسجيل ستكون أوقات العمل يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019م من الساعة 4:00 عصراً إلى الساعة 9:00 مساء، على أن تكون ساعات العمل يوم السبت 30 نوفمبر 2019م من 7:00 صباحاً إلى 10 مساء.
ويأتي هذا التعديل لاتاحة الفرصة للمتعاملين وتمكينهم من دفع المخالفات، وتسجيل مركباتهم وتجديدها، وتجديد رخص القيادة بمراكز الخدمة التابعة لإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة في مركز خدمات المرور والترخيص، وقرية تسجيل، إضافة لإمكانية إنجازهم لتلك المعاملات عبر تطبيق وزارة الداخلية (MOI)، كما تتمنى إدارة ترخيص الآليات والسائقين عطلة سعيدة للجميع.
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