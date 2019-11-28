الامارات | بالصور.. "مرور أبوظبي" تزين مركباتها احتفاء باليوم الوطني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زينت شرطة أبوظبي 120 مركبة من دورياتها المرورية في مدن أبوظبي والعين والظفرة بشعار الاحتفال باليوم الوطني الثامن والأربعين «روح الاتحاد, ويوم الشهيد»، من خلال وضع الشعار «الشفاف» على الزجاج الخلفي للمركبات. وقال العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، إن تزيين الدوريات المرورية يأتي في إطار الاحتفالات بمرور 48 عاماً على اتحاد الإمارات، وفرحة منتسبي الشرطة وإعتزازهم بما تم تحقيقه من إنجازات تنموية كبيرة وضعت الدولة في مصاف الدول الأكثر تطوراً في معدلات النماء والرخاء والاستقرار، ليصبح شعبها أسعد شعب في العالم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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