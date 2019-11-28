الامارات | "الموارد البشرية" في الشارقة تعلن عن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" في الشارقة تعلن عن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن العطلة الرسمية لموظفي حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/12/2019 وتستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 4/12/2019، باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد و اليوم الوطني الـ48 لدولة الامارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة رفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، راجياً من الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة على دولتنا الحبيبة بمزيد من التقدم و الازدهار.