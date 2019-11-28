الكشف عن تطور جديد في قضية الأميرة هيا بنت الحسين زوجة محمد بن راشد آل مكتوم

وصلت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، إلى المحكمة العليا في لندن لحضور جلسة جديدة في النزاع القضائي بينها وزوجها، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن رعاية ولديهما.

وانتهت محكمة الاسرة البريطانية من الاستماع للأميرة هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قضية حضانتها لأطفالها بسبب العديد من المخاوف، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقررت المحكمة البريطانية عقد جلسة جديدة في قضية الاميرة هيا وزوجها محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في مطلع كانون أول/ ديسمبر المقبل، ومن المقرر ان تعرض الأميرة هيا دعواها خلال الجلسة المرتقبة.

وكانت الاميرة هيا وزوجها محمد بن راشد آل مكتوم قالا في بيان في تموز/ يوليو الماضي إن القضية لا تتعلق بطلاق أو أمور مالية وإنما تقتصر على رعاية الطفلين، رغم حديث بعض التقارير عن هروب الاميرة هيا بنت الحسين بسبب القمع الذي تعيشه نساء القصر، لاسيما ان الشيخ لطيفة والشيخة شمسة حاولتا الهرب من القصر بسبب التضييق عليهما.

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والأميرة هيا (45 عاما) زوجة محمد بن راشد آل مكتوم هي ابنة ملك الأردن الراحل حسين بن طلال والأخت غير الشقيقة لعاهل الأردن الحالي الملك عبد الله، طلبت حماية أحد ولديها من التعرض للزواج القسري كما طلبت أمرا بعدم التعرض وهو نوع من الأوامر القضائية يحمي من المضايقة أو التهديدات.

وتزوج الشيخ محمد الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004 فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له. وأنجب آل مكتوم أكثر من 20 ابنا من زيجات مختلفة.

تعلمت الأميرة هيا في بريطانيا ونافست في سباق قفز السدود للفروسية في أولمبياد عام 2000 في سيدني. وكثيرا ما حضرت سباقات رويال أسكوت البريطانية للخيول مع زوجها أحد مؤسسي اصطبلات جودولفين لسباق الخيول في بريطانيا.

وتمثل اثنتان من أشهر أسر المحاماة في بريطانيا الطرفين. إذ تمثل الأميرة هيا فيونا شاكلتون التي مثلت ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز في قضية طلاقه من زوجته الراحلة الأميرة ديانا. وتمثل الشيخ محمد بن راشد هيلين وارد التي مثلت المخرج السينمائي البريطاني جاي ريتشي في قضية طلاقه من نجمة البوب مادونا.