كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| معارض فنية في منارة السعديات بأبوظبي

لا يزال هناك عدد من المعارض المدرجة في برامج أبو ظبي للفن معروضة في منارة السعديات.

وشارك أكثر من 50 معرضًا هذا العام، وكجزء من أهداف المعرض لتجاوز نطاقه التجاري وأن يصبح منصة للفنانين، سيحتفظ أبوظبي للفن بعدد من المعارض للجمهور حتى فبراير 2020.

وتعاونت البردة مع المعرض لعرض أعمال الفنانين المعاصرين العشرة الذين حصلوا على وقف البردة هذا العام. وتهدف البردة، التي أسستها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات إلى دعم الفن الإسلامي وتعزيز تطوره في سياق الفن المعاصر في المنطقة وخارجها. وأطلقوا برنامج الهبات العام الماضي واختاروا 10 فنانين من جميع أنحاء العالم لإنتاج أعمال فنية للمبادرة.

النتائج هي مجموعة متنوعة من الأعمال التي تدمج الأشكال التقليدية للفن الإسلامي مع الأساليب والوسائط الحديثة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وتهيمن الأشياء المكتشفة والآثار الحضرية والمواد الصناعية على معرض آخر، ويضم البرنامج الفنانين الإماراتيين ترتبط ممارساتهم الفنية بتركيزهم على المناظر الطبيعية الأقل شهرة في الإمارات.

وداخل قاعة منارة السعديات، ابتكر الفنانون عالما آخر حيث يبدو أن العناصر المستخدمة، مثل الأرائك القديمة، والأبواب، وحركة المرور ومواد البناء، تخلق حياة أخرى من الذاكرة ورموز غير عادية للتاريخ والتراث. وخلال المعرض، قام الفنانون بتفعيل منشآتهم من خلال الأداء الذي أعطى الجماهير نظرة ثاقبة على أعمالهم.

يتم عرض المعارض حتى يوم السبت 8 فبراير في منارة السعديات، منطقة السعديات الثقافية، جزيرة السعديات، أبوظبي. المزيد من المعلومات متاحة على abudhabiart.ae