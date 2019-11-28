كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أهم عروض طيران الإمارات بمناسبة اليوم الوطني

احتفالا باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، تقدم طيران الإمارات للمسافرين فرصة للتخطيط لقضاء عطلة قصيرة في واحدة من وجهاتها العالمية العديدة بأسعار مخفضة.

ويسري العرض للحجوزات التي تبدأ من الأربعاء حتى 7 ديسمبر للسفر حتى 31 أكتوبر 2020.

ويمكن لمسافري الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال في طيران الإمارات التخطيط لرحلة إلى إحدى الوجهات التالية:

موسكو: ابتداءً من 2،015 درهم (اقتصادية) ، ابتداءً من 11،795 درهم (رجال الأعمال)؛ جدة: ابتداءً من 1،295 درهم و 5،085 درهم؛ بانكوك: ابتداءً من 2،455 درهم و 9،985 درهم؛ لندن ستانستد: ابتداءً من 2،245 درهم و 11805 درهم؛ القاهرة: ابتداءً من 1،415 درهم و 6،495 درهم؛ ميونيخ: ابتداءً من 2،595 درهم و 12،995 درهم؛ المكسيك: ابتداءً من 3،995 درهم و 14،995 درهم؛ سيشيل: ابتداءً من 2945 درهم و 7995 درهم؛ كيب تاون: ابتداءً من 3،395 درهم و 15،495 درهم؛ سيدني: ابتداءً من 5،005 درهم و 17،995 درهم.

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وفي اليوم الوطني لدولة الإمارات، سيتم تزويد العملاء في جميع الكبائن بشيكولاتة مُصممة حسب الطلب، حسبما ذكرت الشركة، مضيفة أنه يمكن للمسافرين من رجال الأعمال والدرجة الأولى الاستمتاع بالكعك الخاص الذي يتم تقديمه في صالة طيران الإمارات A380 يومي 2 و 3 ديسمبر، بحسب أريبيان بيزنس.

يمكن الاطلاع على المزيد من العروض من خلال زيارة موقع طيران الإمارات: https://www.emirates.com/ae/english/book/featured-fares/