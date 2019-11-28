كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منشأة صحية شهيرة في أوروبا قريباً في الإمارات

ستكون دولة الإمارات موطناً للوجهة الدولية الثانية لعيادة Sha Wellness Clinic، وهي منشأة أوروبية للصحة والعافية في إسبانيا.

وسيفتتح Sha Emirates في عام 2023 في الجرف، وهي وجهة أنشأها شركة التطوير العقاري في أبو ظبي Imkan.

وسوف تقدم المنشأة مزيجاً من التخصصات الشرقية والتقنيات الغربية المتطورة بهدف تحويل حياة الضيوف من خلال برامج متخصصة تستمر عادة من 7 إلى 14 يوم.

وتقع الوجهة في منتصف الطريق بين دبي وأبو ظبي، وستضم 120 غرفة موزعة على مساحة 125000 متر مربع من الأراضي الساحلية البكر. وسيقوم الضيوف بتسجيل الوصول ومشاركة إقامتهم مع السلاحف البحرية والغزان وأنواع مختلفة من الطيور، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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ومن المقرر أن يتمتع Sha Emirates بتصميم أنيق يستخدم المواد المحلية بما يساهم في الحفاظ على البيئة. والاستدامة عامل كبير في المشروع، ستكون البصمة الكربونية محدودة وسيتم اتخاذ العديد من الخطوات لحماية جميع الحيوانات البرية الأصلية في المنطقة.

وستتبع Sha Emirates نفس المبادئ التي اتبعتها العيادة الأصلية في أليكانتي، حيث أتقن فريق العمل العلاجات والبرامج لأكثر من 10 سنوات، وفاز بأكثر من 100 جائزة للعناية بالصحة.