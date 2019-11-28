ديوان حاكم دبي يحتفل باليوم الوطني

دبي (الاتحاد) نظم ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والدوائر التي تتخذ من الديوان مقراً لها احتفالاً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين شارك فيه جمع كبير من موظفي الديوان والدوائر الحكومية.

وشارك في الاحتفال أحمد محمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومحمد حمد الشحي نائب المدير العام في دائرة المالية بحكومة دبي، وعدد من كبار المسؤولين وموظفي الديوان والدوائر المتواجدة بحرم الديوان، حيث عبر الجميع عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالخير والبركات.

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