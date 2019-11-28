رئيس الدولة يمنح سفيري عمان وأستراليا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

أبوظبي (وام) منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة وآرثر سبيرو سفير أستراليا لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ودولة الإمارات وأستراليا في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفيرين الوسام خلال استقباله لهما بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي. وأعرب سموه عن أمنياته للسفيرين بالتوفيق والنجاح مثنياً على دورهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وعُمان والإمارات وأستراليا. وأعرب السفيران عن بالغ تقديرهما وشكرهما لصاحب السمو رئيس الدولة، وأشادا بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

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