دبي (وام) أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بالإفراج عن 674 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، وذلك بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن عفو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن عدد من نزلاء المؤسسات الإصلاحية في دبي في المناسبات الدينية والوطنية يعكس حرص سموه على منح هؤلاء الأشخاص فرصة جديدة للعودة إلى أسرهم وعائلاتهم بعد مراجعتهم للأسباب التي حادت بهم عن الطريق القويم، وتشجيعاً لهم لمواصلة حياتهم على أساس من الالتزام بالقانون والابتعاد عن المسببات التي جعلتهم يخالفونه، وتحفيزاً لهم أن يكونوا قدوة لغيرهم في احترام القانون والالتزام بأحكامه التي تبقى دائماً الدرع الواقي للمجتمع والسياج الحامي لمقدراته.

وأوضح أن النيابة العامة بادرت فوراً بالتنسيق مع شرطة دبي لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأمر السامي الذي يأتي تزامناً مع احتفال الإمارات بمناسبة وطنية غالية تذكرنا بالقيم الرفيعة التي قام عليها صرح الاتحاد وأرساها مؤسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وفي مقدمتها تأكيد سيادة القانون واحترام أحكامه ليبقى دائماً حصنا يصون مجتمعنا ويكفل لأفراده أمنهم وسلامتهم ويعزز فرص راحتهم وسعادتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 674 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.