دبي (وام) أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإعفاء مواطني الدولة من أصحاب المنازل في مشروع تطوير منطقة أبوهيل بديرة، من القروض المتبقية عليهم والبالغ مجموعها 173 مليون درهم، موجهاً سموه دائرة المالية في دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ تلك الإعفاءات، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 48.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن الدائرة بادرت على الفور باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موضحاً أنها تعكس مدى حرص سموه على التخفيف على المواطن ومعاونته على امتلاك المسكن الذي يضمن له ولأسرته الحياة الكريمة، واهتمام سموه بتوفير مختلف مقومات الدعم للمواطنين وعائلاتهم، تحقيقاً لاستقرارهم النفسي والأسري، ومنحهم أحد أهم أسباب السعادة، وهو المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسرة.

كما أكد أن الدائرة تتولى التنسيق بشأن تنفيذ إجراءات الإعفاءات من القروض السكنية مع مؤسسة دبي العقارية «وصل» التي تتولى حالياً إدارة المشروع في منطقة أبوهيل الذي يضمّ 390 فيلا يملكها 600 مواطن، بتكلفة إجمالية قدرها 392 مليون درهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الدولة يأمر بإعفاء مواطنين من قروض «مشروع أبوهيل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.