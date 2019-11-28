سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتشكيل «استشاري الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للفصل التشريعي العاشر.

ويقضي المرسوم الأميري أن يُشكل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في فصله التشريعي العاشر من الأعضاء التالية أسماؤهم على النحو التالي:

أولاً: مدينة الشارقة

1. الدكتورإسماعيل كامل إسماعيل إبراهيم البريمي.

2. الدكتور جاسم جمعة عمر عثمان المازمي.

3. حنان راشد سعيد الجروان.

4. خليفة محمد بو غانم السويدي.

5. سيف محمد جاسم سيف المدفع.

6. سيف محمد راشد بن رويجده الكتبي.

7. شاهين اسحاق إسماعيل المازمي.

8. شريفة موسى حسن علي المازمي.

9. شيخة إبراهيم عبدالله بن جويعد.

10. عائشة محمد عبيد بوخاطر الشامسي.

11. الدكتور عبدالرحمن محمد إبراهيم محمد الياسي.

12.عبدالله محمد ناصر العويس.

13. عبيد عوض عبيد الصوايه الطنيجي.

14.علي ميحد السويدي.

15. الدكتور محمد أحمد إبراهيم الكوس آل علي.

16. محمد صالح محمد عبدالله آل علي.

17. محمد علي جابر صالح الحمادي.

18. مريم راشد أحمد بن الشيخ.

ثانياً: منطقة الحمرية

1. فاطمة علي حميد سعيد المهيري.

2. عبدالله محمد مفتاح الشامسي.

ثالثاً: مدينة الذيد

1. جمال محمد سلطان بن هويدن الكتبي.

2. الدكتور سعيد بن أحمد الطنيجي.

3. عبيد محمد سعيد القابض الطنيجي.

4. علي سيف النداس الكتبي.

5. محمد سالم سيف عيسى الطنيجي.

6. موزة مطر بن دلموك الكتبي.

رابعاً: منطقة البطائح

1. سعادة/‏ سالم سعيد مبارك الجزيعي.

2. سعادة/‏ عفراء خادم عيد حليس الكتبي.

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خامساً: منطقة مليحة

1.عبدالله مصبح سعيد خصوني الكتبي.

2.عسيرة بطي عبدالله سعيد القايدي.

سادساً: منطقة المدام

1. دغيش راشد سالم دغيش الكتبي.

2. سهيل سالم حمد سويدان الكعبي.

3. علي سعيد بن شرارة الكتبي.

4. محمد راشد مطر بن شميّل الكتبي.

سابعاً: مدينة كلباء

1. أحمد راشد علي النقبي.

2. أحمد سالم سيف غانم الزعابي.

3. الدكتور حميد جاسم حميد السويجي الزعابي.

4. عبدالله إبراهيم عبدالله محمد الدرمكي.

5. عبدالله مراد ميرزا عبدالنبي.

6. محمد حمد عبدالله الزعابي.

ثامناً: مدينة خورفكان

1. عبدالله إبراهيم موسى عبدالله.

2. الدكتور عبدالله موسى إسماعيل صالح البلوشي.

3. علي سعيد علي عبدالرحمن النقبي.

4. الدكتور محمد عبدالله المر النقبي.

5. محمد عبدالله عبدالرحمن محمد الريسي.

6. نبيلة علي عبدالله الحمادي.

تاسعاً: مدينة دبا الحصن

1. سيف علي الطليع الظهوري.

2. طالب علي سالم البلي الظهوري.

3. عبيد محمد سالم العضب الحمودي.

4. محمد علي محمد أحمد النقبي. ونص المرسوم على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

.. ويصدر مرسوماً بدعوة المجلس للانعقاد

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر. ونص المرسوم رقم (28) لسنة 2019م أن يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر يوم الخميس 8 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 5 ديسمبر 2019م.

ونص المرسوم على أنه يُعمل اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.