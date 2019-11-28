حاكم عجمان: أبناؤنا مصدر فخرنا

عجمان (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حفل تخريج الدفعة الـ 16 من جامعة الخليج الطبية في عجمان، والبالغ عددها 220 طالباً وطالبة في العديد من التخصصات الطبية من مختلف كليات الجامعية، والذي أقيم أمس في قاعة الإمارات للضيافة في منطقة الجرف بعجمان. وأعرب سموه عن سعادته واعتزازه وفخره بالخريجين والخريجات من جامعة الخليج الطبية والمواطنين منهم، لأنهم مصدر فخر للوطن، وحثهم على مواصلة طريق التميز والنجاح، وتكريس المعرفة التي اكتسبوها في خدمة الأمة والمجتمع.

وأشاد سموه بما توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات من اهتمام كبير لتوفير الاحتياجات الأساسية لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه، ولدعمها المتواصل ومباركتها لكل مبادرة وبرنامج وخطة استراتيجية تخدم تطوير التعليم العالي في الإمارات، خاصة في المجال الصحي وتنفيذ وبناء الجامعات والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لتدريب الطلبة والاستفادة من خبراتهم مستقبلاً لقيادة العمل الطبي الصحي المتميز.

وقال سموه، إن الدولة لن تألو جهداً في تسهيل مهام الخريجين للالتحاق بتلك البرامج، ما سيؤهلهم لتبوء مراكز قيادية تسهم في خدمة الوطن، مثنياً على ما حققوه من نجاح وتفوق بهذا الإنجاز الأكاديمي العلمي الطبي، مطالباً الخريجين بالاستفادة مما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية وصحية، خاصة أن الجامعات والكليات المنتشرة في ربوع الوطن تضاهي في برامجها ومناهجها ودراستها وهيئاتها التدريسية الجامعات الأخرى في العالم.

وأضاف أن الدور الريادي الذي تؤديه مؤسسات الدولة التعليمية والصحية الحكومية والخاصة والمستشفيات، يأتي بهدف خدمة الطلبة الدارسين والمتدربين، وإتاحة الفرص أمامهم حتى يتسنى لهم اكتساب الخبرات العملية من واقع الممارسة الميدانية لمهنة الطب في مستشفيات الدولة، موضحاً أن تلك البرامج والخطط تساعد الطلاب على اختيار التخصصات التي يرغبون بدراستها، وما يتطلبه سوق العمل في الدولة. حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار في ديوان الحاكم، وطارق بن غليطة، مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية ومديري بعض الجامعات وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي ووكلاء الوزارات وكبار المسؤولين في الوزارات الاتحادية والإدارات الصحية في الدولة وعمداء وأساتذة الجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وفي ختام الحفل، كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عدداً من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات والمنشآت الخدمية والصحية، وعدداً من المسؤولين تقديراً لدورهم وتعاونهم مع جامعة الخليج الطبية.

والتقى صاحب السمو حاكم عجمان عقب حفل التخريج بالطلبة الخريجين من دولة الإمارات، مؤكداً دعمه لكل الطلبة المتميزين، وأنه لن يدخر وسعاً في توفير البعثات التعليمية للخريجين المتفوقين بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ووقاية المجتمع لاستكمال دراساتهم الأكاديمية والبحثية في الخارج حتى يعودوا حاصلين على أرقى وأحدث العلوم الطبية في العالم.