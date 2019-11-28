الامارات | حاكم الفجيرة يفرج عن 86 سجيناً

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة يفرج عن 86 سجيناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 86 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبت حسن سيرهم وأهليتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة «عام التسامح» واليوم الوطني الـ48.

وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة، وبداية لحياة جديدة.