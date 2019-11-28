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الامارات | حاكم الفجيرة يفرج عن 86 سجيناً

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الفجيرة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 86 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبت حسن سيرهم وأهليتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة «عام التسامح» واليوم الوطني الـ48.

وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة، وبداية لحياة جديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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