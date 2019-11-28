الامارات | «قضاء أبوظبي»: تسجيل 1668 وصية لغير المسلمين خلال 26 شهراً

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي»: تسجيل 1668 وصية لغير المسلمين خلال 26 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن إنجاز مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين في الدائرة، 1668 وصية لأشخاص غير مسلمين من 64 دولة، منذ بداية إنشائه في أغسطس 2017 حتى نهاية أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن المكتب يرفع درجة الحماية القانونية لأصول غير المسلمين المملوكة في أبوظبي، عبر منح الوافد غير المسلم اختيار الطريقة التي تناسبه في كتابة وصيته، في ما يخص التصرف بممتلكاته المتروكة بعد الوفاة، والسماح بتحويل أصوله، بما يتفق مع رغباته التي أوصى بها.

وأوضحت الدائرة، على هامش معرض القضاء والتسامح، الذي نظمته في مقرها الرئيس تحت شعار «على نهج زايد»، الذي اختتمت فعالياته، أول من أمس، أن مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين حقق نجاحاً في تسجيل الوصايا لغير المسلمين، عبر الطريقة التي تناسبهم في كتابة الوصية، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو إنشاء بنية تحتية مؤسساتية، تكرس قيم التسامح وقبول الآخر، وتتوافق مع البنية التشريعية في القانون الإماراتي، والثقافة المجتمعية التي تميز بها شعب دولة الإمارات.

وأفادت بأن مكتب تسجيل وصايا غير المسلمين، يهدف إلى تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالمياً كوجهة مثالية للإقامة والعمل، إضافة إلى دعم تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة، ولاسيما في القطاع العقاري والأصول الثابتة المملوكة.

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وأوضحت الدائرة أن آلية عمل المكتب توفر ضماناً قانونياً للميراث والتركات والوصايا، عبر إنشاء سجل خاص لتسجيلها، والنظر في جميع القضايا الخاصة بتنفيذ الوصايا المسجلة بالنسبة للتركات والممتلكات الموجودة في أبوظبي للمقيمين وغير المقيمين، وإتاحة تسجيل وصاياهم باللغة الإنجليزية، ما يسمح بنقل أصولهم بعد وفاتهم، وفقاً لرغباتهم، واختيار الطريقة التي سيتم من خلالها توزيع ممتلكاتهم، كما يتيح المكتب خيارات قانونية تتسم بالمرونة، لمساعدة الأسر غير المسلمة في حالة وفاة الأب أو الأم، عبر حماية الأصول والممتلكات.

وأشارت إلى أن اللائحة التنظيمية تتضمن إجراءات تسجيل الوصايا برسم قدره 950 درهماً، وتحديد الشروط المتعلقة بصاحب الوصية، والمستندات المطلوبة لتقديم ما يفيد بملكية الأصول الموصى بها، لإتاحة تصديق وصية لغير المسلم للتصرف في أموال له بعد وفاته، كما يجوز له أن يوصي شخصاً معيناً برعاية أولاده القصر.

دليل إرشادي

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن إنشاء مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين، شكل نقطة تحول رئيسة، في تسجيل الوصايا للمتعاملين الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة، وديانات مختلفة، بما يسهم في تحقيق شعورهم بالطمأنينة، نظراً لتصديق وصيتهم، بما يضمن أملاكهم، ووصول الحق لأصحابه بعد الوفاة. وأشارت إلى أنه تم إصدار دليل إرشادي حول إجراءات تصديق الوصية، تسهيلاً على المتعاملين، حيث تتم إجراءات تصديق الوصية عن طريق إدخال المعاملة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ومن ثم اعتمادها وسداد الرسم المقرر لها، ومن بعدها يتم التواصل مع المكتب لتحديد موعد للحضور للتوقيع وتصديق الوصية وتكون كتابتها من الشخص نفسه أو عن طريق أحد المكاتب القانونية.