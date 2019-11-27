هزاع بن زايد: زيارة محمد بن سلمان للإمارات تجسد أجمل الأواصر بين البلدين

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى الإمارات تتجسد خلالها أجمل الأواصر بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وكتب سموه، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، "زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى دولة الإمارات مناسبة غالية تتجسد خلالها أجمل الأواصر بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين يمضيان معاً بثقة نحو مزيد من التعاون والتعاضد في مختلف القضايا".
ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الإمارات اليوم في زيارة دولة تستمر يومين.
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