«الطاقة» تدشن مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت وزارة الطاقة والصناعة، أمس، مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في جامعة خليفة بأبوظبي، والذي سيسهم في دعم خطط الاستدامة طويلة الأمد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، من خلال إطلاق منصة ابتكار مخصصة لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.

وجرى على هامش حفل الافتتاح، تبادل مذكرة تفاهم بين معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ولي تايهو، النائب الثاني لوزير الخارجية في جمهورية كوريا الجنوبية، بحضور المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وكريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الهيئات الثلاثة.

وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة في الآونة الأخيرة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، في إطار مخرجات اللجنة الاستشارية الإماراتية الكورية للتكنولوجيا النووية، لتحدد أطر التعاون المتعلقة بالمركز بين الأطراف المعنية.

وسيساهم مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في المشاريع البحثية المصممة والمعتمدة من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي سينفذها طلاب وأكاديميون وباحثون في جامعة خليفة.

وستركّز المشاريع البحثية الأولية للمركز على ثلاثة مجالات، متمثلة بالأنظمة والسلامة النووية، وكيمياء وعلوم المواد النووية، والسلامة الإشعاعية البيئية.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة:«إنه لمن دواعي سروري إطلاق مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في أبوظبي، والذي هو نتاج تعاون وثيق مع نظرائنا في حكومة كوريا الجنوبية، وجميع الشركاء الإماراتيين المختصين بالعلوم النووية والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا».

وأكد معاليه أن الإمارات تبني مفاعلات طاقة نووية وفق أعلى معايير السلامة، وعام 2020 عام تحميل الوقود والتشغيل، مضيفاً في تصريحات صحفية، عقب افتتاح مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية بجامعة خليفة في أبوظبي أمس، أن الإمارات على مشارف البدء بمرحلة متقدمة في البرنامج النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية.