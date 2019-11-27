محمد بن راشد يزور معرض الخمسة الكبار

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد ظهر اليوم الأربعاء، معرض الخمسة الكبار الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي وتختتم فعالياته غداً.

وتجول سموه في أروقة المعرض الذي تشارك فيه أكثر من ألفين ومئتي شركة من 135 دولة عربية وأجنبية، بما فيها دولة الإمارات. واطلع سموه، خلال الجولة، على آخر تقنيات قطاع التشييد والبناء على المستويين الإقليمي والدولي، وتركيز الشركات العارضة على تقنية التصميم والبناء والمعمار الذكي وصيانة المساحات الحضرية والخضراء والملاعب الرياضية وملاعب الأطفال وحلول الطاقة الشمسية والتبريد والتدفئة، وغيرها من متطلبات البناء الذكي.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتياحه لحجم ونوعية المعرض، معتبراً سموه أن ديمومته وتطوره على مدى أربعين عاماً من انطلاقته في دبي يؤكد من جديد أهمية دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص ودورها المحوري في إنماء وازدهار دول المنطقة وإقليم آسيا وشمال أفريقيا اقتصادياً وتجارياً، مؤكداً سموه أن دولتنا ستظل الوجهة المفضلة للعارضين واللاعبين العالميين في قطاع التجارة والتسويق والاستثمار الآمن.

رافق سموه في الجولة، معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد بن إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة هلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من المسؤولين والمرافقين.