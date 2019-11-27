محمد بن راشد يستقبل الرئيس الزامبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل اليوم الأربعاء، فخامة الرئيس الدكتور إدجار شاجوا، رئيس جمهورية زامبيا الزائر.

ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالرئيس الضيف والوفد المرافق، وتجاذب سموه والرئيس الزامبي أطراف الحديث حول مجمل العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وزامبيا، وسبل توسيع آفاقها لتشمل قطاعات جديدة كالزراعة والمعادن والمياه والبنية التحتية.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمد جسور جديدة بين البلدين، واستشراف مستقبل الاستثمارات المشتركة في ضوء رغبة قيادتي الدولتين ببناء شراكة اقتصادية، يكون محورها الاستثمار المجدي والذي يحقق منافع مشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب فخامة الدكتور إدجار شاجوا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، والاطلاع عن قرب على المستوى الحضاري والتقدم الذي حققته في شتى مناحي الحياة، لا سيما البنية التحتية والازدهار الاقتصادي والتحول إلى الذكاء الاصطناعي في معظم القطاعات الحيوية في الدولة.

وأبدى فخامته ترحيبه وحكومة بلاده بالاستثمارات الإماراتية على مستوى القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى الثروات الطبيعية التي تزخر بها زامبيا والتي يمكن الاستثمار فيها، وتحقيق الأهداف المرجوة من جدوى اقتصادية وتسويقية لكون بلاده تتوسط ثماني دول أفريقية تشكل أسواقاً رائجة لأي منتج.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة خليفة عبد الرحمن المرزوقي، سفير الدولة غير المقيم لدى زامبيا، وسعادة إبراهيم بومبا، سفير زامبيا لدى الدولة، وسعادة دنكان موليما، القنصل العام الزامبي في دبي، والوفد المرافق للرئيس.