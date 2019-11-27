"النقل المتكامل" يعلن مجانية المواقف خلال عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي مجانية المواقف بدءاً من يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر إلى الساعة 7:59 دقيقة من صباح يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 في خطوة تهدف إلى إبقاء الجمهور على اطلاع بآخر المستجدات المتعلقة بعملها خلال أيام الإجازة.

وأكد المركز ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات، إضافة إلى عدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى 8:00 صباحاً، تجنباً للمخالفات.

من جانب آخر، قال المركز إنه سيتم إغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين أثناء الإجازة بدءاً من الأحد الأول من ديسمبر على أن يستأنف العمل في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر.

أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبارات في إمارة أبوظبي فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير للاطلاع على المواعيد.