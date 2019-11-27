الامارات | مواقف المركبات مجانية في دبي لمدة 3 ايام

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف المركبات مجانية في دبي لمدة 3 ايام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفر مواقف المركبات مجانا في دبي لمدة 3 أيام خلال إجازة العيد الوطني الواقعة بين 1 ديسمبر و3 ديسمبر المقبل، على ان يتم تفعيل التعرفة يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر.



وأكدت الهيئة في بيان لها نص على مواعيد خدماتها خلال العطلة، على ان المواقف الخاضعة للرسوم ستكون مجانية خلال التاريخ المذكور أعلاه، باستثناء المواقف المتعددة الطوابق التابعة للهيئة.

وأشارت الهيئة الى تعطيل مراكز إسعاد المتعاملين من الأحد 1 ديسمبر إلى الثلاثاء 3 ديسمبر على أن يُستَأنف العمل الأربعاء 4 ديسمبر 2019 فيما سيبقى المركز الذكي في المبنى الرئيس في أم الرمول مفتوحا على مدار الساعة خلال العطلة المذكورة.

وأعلنت عن مواعيد خدماتها في وسائل المواصلات العامة كالتالي :

مترو وترام دبي

ستكون ساعات عمل المترو خلال العطلة (يومي الأحد 1 ديسمبر والاثنين 2 ديسمبر): الخط الأحمر من 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم الثاني. والخط الأخضر من 5:30 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي والترام من 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.



الحافلات العامة (باص دبي)

ستعمل حافلات المحطات الرئيسة مثل سوق الذهب، من 4:25 صباحاً إلى 12:29 صباح اليوم التالي، الغبيبة من 4:14 صباحاً إلى 12:58 صباح اليوم التالي. أما المحطات الفرعية مثل السطوة، فستكون من 4:45 صباحاً إلى 11:03 مساء، باستثناء خط C01 سيعمل على مدار الساعة، ومحطة القصيص من 4:31 صباحاً إلى 12:08 صباح اليوم التالي، وحافلات محطة القوز الصناعية من 5:05 صباحاً إلى 11:35 مساءً. ومحطة جبل علي، من 4:58 صباحا إلى 11:30 مساء.

وستعمل الحافلات المغذية للمترو (الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، برج خليفة، أبو هيل واتصالات) من 5:00 صباحا وحتى 1:10 صباح اليوم التالي، علماً بأن جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو سوف تتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو.

Advertisements

ومواعيد عمل حافلات عبر المدن والحافلات التجارية مثل الغبيبة، خدماتها على مدار الساعة إلى محطة الجبيل في الشارقة، ومن 4:36 صباحاً وحتى 1:00 صباح اليوم التالي إلى أبوظبي. وتقدم المحطات الفرعية مثل محطة حافلات ميدان الاتحاد خدماتها من 4:25 صباحاً وحتى 1:25 صباح اليوم التالي، ومحطة السبخة من 6:15 صباحاً وحتى 1:30 صباح اليوم التالي، ومحطة ديرة سيتي سنتر من 5:35 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، ومحطة الكرامة من 6:13 صباحاً وحتى 10:23 مساءً ومحطة النادي الأهلي من 5:55 صباحا وحتى 10:15 مساء.

وستعمل المحطات الخارجية كخط الشارقة (التعاون) من 5:30 صباحا وحتى 10:00 مساء، وخط عجمان من 4:30 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، وخط الفجيرة من 5:23 صباحاً وحتى 9:39 مساءً. وسيعمل خط حتا من 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

النقل البحري

ستعمل وسائل النقل البحري من الجمعة 29 نوفمبر إلى الثلاثاء 3 ديسمبر كما يلي: الباص المائي في محطة المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد) من 12:00 ظهراً حتى 12:00 منتصف الليل. محطة الجداف للنقل البحري – محطة قناة دبي المائية 12:15 ظهرا، 5:45 مساء. محطة قناة دبي المائية – محطة الجداف للنقل البحري 2:10 ظهرا، 7:40 مساء.

وفيري دبي في محطتي الغبيبة ودبي مارينا بمعدل 5 رحلات يوميا في كل محطة: 11:00 صباحاً، 1:00 ظهراً، 3:00 عصرا، 5:00 مساء و 6:30 مساءً. محطة الغبيبة للنقل البحري - محطة مربى الشارقة للأحياء المائية: من محطة الغبيبة 2:00 ظهرا إلى 10:30 مساء، من مربى الشارقة 2:00 إلى 9:00 مساء. وفي محطة شارع الشيخ زايد (الرحلات السياحية) 4:00 عصرا – 10:00 مساء.

وستعمل العبرات كالتالي: العبرات التراثية، محطات خور دبي: الغبيبة - السبخة ذهابا وإيابا (لا يوجد خدمة). السبخة – الفهيدي – سوق ديرة القديم (ذهابا وإيابا) من 10:00 صباحا وحتى 1:00 صباح البوم التالي. سوق دبي القديم – بني ياس (ذهابا وإيابا) 10:00 صباحا – 1:00 صباح اليوم التالي. بني ياس – السيف (ذهابا وإيابا) 10:00 صباحا – 1:00 صباح اليوم التالي. العبرة شارع الشيخ زايد (الرحلات السياحية) 4:00 عصرا – 10:00 مساء. محطة الجدّاف إلى محطة قناة دبي المائية ومحطة الواجهة المائية – محطة مراسي 11:05 صباحا، 12:35 ظهرا، 2:05 ظهرا، 3:55 عصرا، 5:20 مساء، 6:30 مساء، 8:20 مساء. محطة مراسي – محطة شارع الشيخ زايد 11:25 صباحا، 12:55 ظهرا، 2:25 ظهرا، 4:15 عصرا، 5:35 مساء، 6:50 مساء، 8:40 مساء. محطة قناة دبي المائية – محطة الجداف، محطة مراسي – محطة الواجهة المائية 12:15 ظهرا، 1:45 ظهرا، 3:15 عصرا، 5:05 مساء، 6:15 مساء، 7:40 مساء، 9:30 مساء. محطة شارع الشيخ زايد – محطة مراسي 11:50 صباحا، 1:20 ظهرا، 2:50 ظهرا، 4:40 عصرا، 5:55 مساء، 7:15 مساء، 9:05 مساء.

والعبرات الكهربائية: مارينا، دبي فيستفال سيتي، بني ياس، السيف 4:00 عصرا – 11:30 مساء.

برج خليفة 6:00 مساءً إلى 11:30 مساءً. والعبرات المكيّفة: الجدّاف - دبي فيستفال سيتي من 8:00 صباحا - 12:00 منتصف الليل.