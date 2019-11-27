الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بدعوة المجلس الاستشاري للانعقاد

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بدعوة المجلس الاستشاري للانعقاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر.

ونص المرسوم - رقم / 28 / لسنة 2019م - على أن يدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر يوم الخميس 8 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 5 ديسمبر 2019م.

ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.