الامارات | وفاة طاه ونجم تلفزيوني شهير في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طاه ونجم تلفزيوني شهير في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفى أمس في دبي أحد أشهر الطهاة في العالم وهو البريطاني جاري رودس الذي مات عن عمر يناهز 59 عاماً لأسباب طبيعية - بحسب مصدر أمني أكد ذلك لـ"الإمارات اليوم" في ظل عدم إفصاح الأسرة عن السبب منذ إعلان الخبر.
واكتفت عائلة الطاهي الشهير بتوجيه الشكر لكل من قدم الدعم لها مطالبة باحترام خصوصية الموقف.
ويعد رودس من المشاهير الذين يملكون جاذبية كبيرة لدى محبي برامج الطهو، ويملك في دبي مطعماً معروفا "، بعد أن قرر ترك كل أعمال في بلاده والانتقال إلى الإمارات منذ عشر سنوات مؤكداً أن يرى مستقبله هنا، كما أنه يدير مجموعة مطاعم مرتبطة بسلسلة دور سينما شهيرة.
واشتهر رودس بنشاطه الجم، وتعلقه الشديد بعمله، فكان يتابع مطاعمه بنفسه، ويحرص على التواصل مع زبائنه، وكان يعمل على حلقات جديدة من برنامجه، وعكف على تصويرها قبل أربعة أيام فقط من وفاته.
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