الامارات | التأشيرة الإلكترونية أو الورقية إلزامية عند السفر للمرة الأولى للهند

شكرا لقرائتكم خبر عن التأشيرة الإلكترونية أو الورقية إلزامية عند السفر للمرة الأولى للهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت سفارة الإمارات لدى الهند، بأنه بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في السفر إلى الهند للمرة الأولى فإنه يجب عليهم تقديم طلب للحصول على تأشيرة الكترونية أو تأشيرة ورقية عادية.

وأوضحت السفارة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الهند، متوافرة للمواطنين الإماراتيين الذين حصلوا في وقت سابق على تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة ورقية عادية للهند، بغض النظر عما إذا كان الشخص قد زار الهند بالفعل أم لا، على ألا تقل صلاحية جواز السفر الإماراتي عن ستة أشهر، مع وجود تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو العودة.

وذكرت أنه اعتباراً من يوم 16 نوفمبر 2019، قررت حكومة الهند منح المواطنين الإماراتيين تأشيرة عند الوصول صالحة للدخول مرتين لمدة بقاء أقصاها 60 يوماً لستة مطارات هندية فقط، وهي بنغالور وتشيناي ودلهي وحيدر آباد وكولكاتا ومومباي.

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وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أعلنت أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر العادية غير المقيمين أو العاملين في جمهورية الهند الحصول على تأشيرة عند الوصول صالحة للدخول مرتين لمدة بقاء أقصاها 60 يوماً لأغراض التجارة والسياحة والمؤتمرات والعلاج وذلك عبر ستة مطارات دولية مخصصة.

وتبلغ رسوم التأشيرة لدى الوصول 2000 روبية هندية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لكل مسافر، بمن في ذلك الأطفال.

وأهابت سفارة الدولة في نيودلهي بمواطني الدولة الراغبين في زيارة الهند بضرورة الإفصاح عن المصوغات الذهبية التي بحوزتهم للسلطات المعنية في المطارات الهندية، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.