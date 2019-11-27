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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حلبة تزلج مجانية في الهواء الطلق قريبا بدبي
يعد شهر ديسمبر شهراً احتفالياً في الإمارات، حيث يشهد احتفالات البلاد بالعيد الوطني، بالإضافة إلى احتفالات الميلاد ورأس السنة.
وتعود منطقة جميرا بيتش ريزيدنس بإصدارها الاحتفالي #WOWJBR مع أنشطة ترفيهية مجانية، وستكون هناك أحداث وتجارب تستحق المشاهدة كل أسبوع من 5 إلى 27 ديسمبر 2019.
واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي القادمة إلى المدينة هي حلبة التزلج على الجليد في الهواء الطلق في JBR. وهي الأولى من نوعها في دبي.
وستحتوي النسخة الاحتفالية على غابة شتوية لعيد الميلاد وسيكون هناك الكثير من الأنشطة الرائعة حيث يمكنك الفوز ببعض الجوائز.
الافتتاح في 5 ديسمبر الساعة 6:30 مساءً، بحسب موقع cosmopolitanme.
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