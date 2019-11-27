كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أكبر لوحة فسيفساء لأغطية العبوات البلاستيكية بالعالم في دبي

سجلت مدرسة في دبي رقما قياسيا عالميا جديدا لأكبر لوحة فسيفساء لأغطية العبوات البلاستيكية.

واستخدم ما يقرب من 400 تلميذ في مدرسة البرشاء الوطنية للبنين التابعة لمجموعة جيمس 13،344غطاء زجاجة لتشكيل عبارة “طموح زايد يعانق الفضاء” باللغة العربية.

وتم استخدام أغطية زجاجات بألوان علم الإمارات – الأبيض والأخضر والأسود والأحمر – احتفاء باليوم الوطني الـ 48 القادم للبلاد. وباستخدام مسدسات الغراء، ثبتها تلاميذ المدارس على لوح خشبي مخصص طوله 14 مترًا في 2.2 مترًا.

وتطلب الأمر من الأطفال ما يزيد قليلاً عن ساعة واحدة لتحطيم الرقم القياسي العالمي، الذي سجلته اليابان سابقًا باستخدام 5،009 غطاء.

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لكن الإنجاز يأتي أيضًا مع مسؤولية بيئية. وقال مسؤول من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لصحيفة “خليج تايمز” على هامش الحدث: “إحدى الجمل الأخيرة من قواعدنا تنص على أنه يجب إعادة تدوير أغطية الزجاجات بمجرد انتهائك منها”.

وقال مدير المدرسة، كريم مورسيا: “إن استخدام هذه الجملة يوضح التزامنا بدعم إنجازات دولة الإمارات ونجاح الأجندة الوطنية”.

وأضاف: “يتماشى الاحتفال بهذا الإنجاز الرائع مع مهمتنا الخاصة لتوفير مجتمع تعليمي حيوي ملتزم بتقديم أعلى معايير التميز الأكاديمي في جميع المجالات. من خلال المناهج البريطانية الوطنية الصارمة وبرامج تطوير الشخصية والقيادة، نسعى جاهدين لضمان أن يصبح طلابنا مواطنين وزعماء عالميين ناجحين ومبتكرين لهم هوية وطنية قوية”.