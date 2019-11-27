كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم لاتيني جديد يفتح أبوابه قريباً في دبي

من المقرر افتتاح مطعم جديد على السطح وردهة تهدف إلى استقبال العملاء في رحلة حول أمريكا الجنوبية في دبي في ديسمبر 2019.

يقع La Mezcaleria من Addmind Hospitality في الطابق 27 من فندق Oberoi في الخليج التجاري، ويوفر مناظر بانورامية لأفق المدينة وبرج خليفة.

وستشتمل المأكولات المستوحاة من المطبخ المكسيكي من رئيس الطهاة سيرجيو كوينونيز على مجموعة من الأطباق اللاتينية.

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يقول كارلوس سانتوس المدير العام لـ La Mezcaleria قال “نحن سعداء حقًا بتقديم مفهوم مبتكر يستكشف أعماق المطبخ اللاتيني ويقدم تجربة ديناميكية لسكان دبي العالميين. تتمثل رؤيتنا في خلق أجواء نشطة مع الطعام المذهل والمناظر الرائعة”.

يمكن أن يستوعب هذا المكان ما يصل إلى 500 ضيف وسيعرض الموسيقى الحية في ليالٍ محددة، بحسب موقع caterermiddleeast.