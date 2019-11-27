كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على متجر إيكيا الجديد في دبي

من المقرر أن يفتح متجر إيكيا الجديدة أبوابها في الإمارات في منتصف شهر ديسمبر، ويقع في مركز فستيفال بلازا التجاري الذي سيتم افتتاحه قريباً في جبل علي بدبي. وتم التلميح إلى يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر كموعد افتتاح محتمل.

المتجر الذي تبلغ مساحته 35000 متر مربع هو الأكبر في الإمارات، حيث يحتوي على مستودع وقاعة سوق ومنطقة للأطفال ومقهى ومطعم ومخبز، بالإضافة إلى متجر للمواد الغذائية بداخله.

وسيكون الجديد في متجر Ikea على المستوى الإقليمي مخبز Ikea، والذي سيخبز المنتجات الطازجة كل ساعة، سواء كان ذلك بالنسبة للشراء أو لاستخدامها في مطعم Ikea الفسيح بالطابق العلوي. وسيكون هناك أيضًا مقهى Ikea، والذي يتمتع بوصول مباشر من المركز التجاري.

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وفي قلب المتجر توجد السلالم السويدية، وهي أيضًا جديدة في هذه المنطقة.

ومنذ يونيو 2019، أصبح المبنى الأزرق العملاق للعلامة التجارية السويدية واضحًا جدًا من شارع الشيخ زايد، وسيكون من السهل الوصول إليه للمقيمين في دبي مارينا و JLT والينابيع والبحيرات وميدوز، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.