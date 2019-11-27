كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل طلبت شرطة دبي الحصول على شاحنة تسلا الجديدة؟
شاركت شرطة دبي صورة لسيارة بيك آب تسلا سايبرتروك التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً.
وأظهرت الصورة التي نشرتها شرطة دبي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر السيارة التي شاركتها في الأساس mostaqbal.ae، المرتبطة بمؤسسة دبي للمستقبل.
وتقول التغريدة “شرطة دبي تطلق سيارة المستقبل 2020- شرطة دبي سايبر تراك”
وتساعد السيارات الفخمة المستخدمة في دوريات الشرطة في تعزيز وجودها في المواقع السياحية الرئيسية – حول برج خليفة، ومطار دبي الدولي، ومنطقة جميرا والأسواق القديمة، بحسب غلف نيوز.
وتستخدم شرطة دبي أيضًا أحدث التقنيات في العالم، بما في ذلك التطبيقات المستخدمة في كل شيء بدءًا من دفع غرامات المرور إلى الإبلاغ عن الحوادث.
وصُنعت سيارة Tesla Cybertruckمن الفولاذ المقاوم للصدأ الذي تستخدمه صواريخ Space X ، وفقًا للشركة.
وخلال كشف النقاب عن الشاحنة في 21 نوفمبر في لوس أنجلوس، تم تسعير طراز RWD الأساسي بمبلغ 39،900 دولار (حوالي 147000 درهم)، بينما تم تسعير خيار الدفع الرباعي (AWD) ثنائي المحرك بـ 49900 دولار. جميع الطرز تأتي مع أجهزة ذاتية القيادة. ويكلف برنامج التشغيل الذاتي 7000 دولار اختياري.
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