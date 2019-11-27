رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 662 سجيناً

أبوظبي (وام)

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 662 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم.

في سياق متصل، أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائـب العـام للـدولـة أن مكرمـة صاحـب السـمو الشيـخ خليفـة بن زايـد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالعفـو عن بعـض المحكـوم عليهـم بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعـين تصدر عن قائد يعيش لإسعاد شعبه وكل من يعيشـون على أرض الدولة، وغرس قيم الوطنية في أبنائها.

وقال: إنه «مع هذا العفو السامي في اليوم الوطني تلوح للمفرج عنهم فرصة الاندماج في المجتمع والعـودة إلى السلوك المستقيم، وأن يصبحوا في قادم الأيام أفراداً صالحين يشاركون في العمل والبناء ويضيفون إلى مسيرة الخير والنماء، لمنح عائلاتهم وذويهم حياة أفضل، ويرتبط في نفوسهم معنى الدولة العظيمة التي يعيشون على أرضها بفرحة نيل حريتهم».

وأضاف الشامسي: «كما تكشف هذه المكرمة عن حس إنساني رفيع في قائـد الدولة ورئيسها بما تدخله علـى عائلات المفرج عنهم وذويهم من شعـور بالسـرور لعفو اقترن بيـوم العـزة والفخـر لدولـة الإمارات العربيـة المتحـدة ».

ودعـا النائـب العـام للدولة المشـمولين بالعفـو إلى الاستقامة مستقبلاً، ليحققوا لأنفسهم ولذويهم حيـاة أفضل وأكثر إشراقاً.

ورفـع النائب العام أسمى آيات التهاني والتبريكات لصـاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ، وأصحاب السمو أولياء العهود سائـلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسـبة المجيدة على سموهم بكل الخير والسعادة، وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات العربيـة المتحدة بالأمن والاستقرار والتقـدم والرخـاء.