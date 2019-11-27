ناصر الظاهري: التسامح قيمة إنسانية متأصلة في مجتمعنا

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد الكاتب ناصر الظاهري، مخرج ومثقف إماراتي، الفائز بجائزة أوائل الإمارات، أن التسامح يعد قيمة إنسانية عالمية وحضارية، تجسدها دولة الإمارات بمبادراتها وبرامجها المختلفة وباحتضانها نحو 200 جنسية من بقاع العالم كافة في أراضيها، بما يجعل التسامح قيمة متأصلة في نفوسنا وجذورنا التاريخية بما تحمله من قيم نبيلة وخصال حميدة تقوم على احترام الآخر.

وأشار الظاهري إلى أن فوزه يمثل مصدراً للفخر والسعادة والفرح، ومحفزاً لمواصلة الجهود المختلفة في دروب التسامح والإنسانية، لافتاً إلى أنه سخر أعماله التي قدمها، سواء ككاتب مقال في صحيفة «الاتحاد» أو عبر أعماله المرئية السينمائية، في وضع صورة مرئية تعكس التسامح والذي يُمكن رؤيته في وجوه الناس بتنوعهم الديني والثقافي والعرقي والعلاقات البشرية التي تسود على الاختلاف، حيث يعد التسامح مفهوماً للتوافق والاحترام يجسد الأخوة الإنسانية.

وبين أنه عمل خلال الفترة الماضية على رصد ثقافة التسامح المطبقة في الدولة وتعريفها إلى الآخرين، وتسليط الضوء على كيفية تطبيقها ضمن المبادرات والبرامج والأماكن المتعددة، بما يمثل تجسيداً لصوت التسامح الذي استطاعت دولة الإمارات تحقيقه، سواء في عام التسامح أو ما قبله، وتمضي به الإمارات قدماً في مسالك الإنسانية والوئام، إدراكاً منها لأهمية الخطاب المعتدل الداعي للإنسانية في مواجهة خطابات الكراهية والتعصب.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل أرضاً تفيض عطاء ومنحاً وبذلاً لكل من يقيم فيها ونجد فيها التناغم والتعايش الجميل في أبهى صورة، نظراً لتطبيق مفهوم التسامح في ميادين الواقع، والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة الداعمة لترسيخ ثقافة التسامح محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تحمل الإمارات إلى العالم رسالة من السلام والمحبة بسواعد وفرق عمل تدرك جيداً أهمية التعايش في التغلب على التحديات والمهددات الإنسانية.