نورة الكعبي: تعريف العالم على النموذج الإماراتي فـي التسامــح

أبوظبي (الاتحاد) عبرت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة عن امتنانها بتكريم متحف زايد غاندي الرقمي ضمن أوائل الإمارات، حيث أسهم المتحف في تعريف المجتمع المحلي والأجيال القادمة على قائدين عالميين شهد العالم أجمع على صدق قيمهما الإنسانية النبيلة التي نشرت روح التسامح والتلاحم والوئام بين الشعوب.

وأشارت معاليها إلى أن المتحف سلط الضوء على فكرهما ورؤيتهما الفريدة في مجالات البناء والتنمية والعطاء والإنسانية والبيئة، كما مثل نافذة للجمهور المحلي متعدد الثقافات في دولة الإمارات للاطلاع على فكر رجلين يحملان القيم والمبادئ نفسها، لكنهما من خلفيات ثقافية مختلفة.

وأكدت معاليها أن برنامج قيادات التسامح العالمية والذي كان من ضمن المبادرات المكرمة أيضاً سيعمل على نشر قيم التسامح والمحبة بين المجتمعات بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، وسيسهم في تعريف العالم على النموذج الإماراتي في التسامح.

ويعكس البرنامج توجهات دولة الإمارات وسعيها لترسيخ روح التسامح وتكريس الفلسفة والفكر القيادي القائم على تعزيز التعايش وتمكين مفهوم المجتمع المتسامح. ويسهم البرنامج في تعزيز مهارات نخبة من الشخصيات والأفراد حول العالم لتبنى لغة الحوار وحل النزاعات وقيادة التغيير، بما يرسّخ قيم التسامح والتعايش في المجتمعات، ويدعم بناء شبكة لقيادات التسامح حول العالم.

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