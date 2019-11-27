ساجي تشيريان .. رجل أعمال مسيحي شيد مسجداً لعمال شركته

السيد حسن (الفجيرة)

أكد رجل الأعمال الهندي ساجي تشيريان، أن دولة الإمارات تثبت يوماً بعد آخر ريادتها على المستوى العالمي، وأن عام التسامح جاء ليؤكد أن التسامح يشمل الجميع ويدمج كل الأديان في دين واحد يعبر عن الحب والود والتسامح والتعايش على أرض الإمارات العظيمة.

وقال تشيريان: أنا من أبناء الجالية المسيحية في الفجيرة، وأمتلك شركة مقاولات تعمل في أجواء من الحرية والعدل والمساواة، ووفر لي جو التسامح في الإمارات العمل وتحقيق الأرباح الكبيرة، وبدأت فكرة بناء مسجد للعمال المسلمين داخل موقع الشركة في منطقة الحيل بالفجيرة، من خلال هذا الجو العظيم من التعاضد بين جميع الجاليات، فليس هناك فرق بين مسلم ومسيحي وبين هندوسي وبوذي، الكل يعمل بيد واحدة والكل عند الصلاة يتوجه إلى مكان صلاته، وقد كفلت لنا دولة الإمارات بجدارة حرية العبادة.

وتوجه رجل الأعمال الهندي ساجي تشيريان بالشكر الجزيل إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذا الدعم الكبير، وتلك الريادة والسبق العالمي في مجالات التسامح، ونشر ثقافة التسامح والحب والتعاون بين جميع الجاليات والديانات المختلفة، وما فعلته من عمل لهو شيء بسيط للغاية من خضم الأعمال الجليلة والعظيمة التي استقيت منها فكرتي الرمزية.

ويقع مسجد مريم أم عيسى في منطقة الحيل بالفجيرة على مساحة إجمالية تبلغ 360 متراً مربعاً وبتكلفة تصل إلى 1.1 مليون درهم، ويستوعب المسجد الذي يعد رمزاً للتسامح بين الأديان 350 مصلياً في الداخل و700 مصل ٍ في الخارج، وتم افتتاحه في 2018.

وينظم المسجد تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية دورات لتحفيظ القرآن الكريم، كما يقيم طوال شهر رمضان مأدبة إفطار جماعي للصائمين.