الامارات | شرطة رأس الخيمة تحقق أمنية طالبة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تحقق أمنية طالبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت شرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، أمنية الطالبة، رغد حسين حمزة (عربية)، في الصف الخامس الابتدائي، بمدرسة النصر الخاصة، بأن تصبح ضابط شرطة.

وقال مدير عام العمليات المركزية، العميد محمد سعيد الحميدي، إن شرطة رأس الخيمة حرصت على الاستجابة لرغبة الطالبة، وحققت لها أمنيتها ضمن إطار حرص شرطة رأس الخيمة على تحقيق المبادرات المجتمعية مع أفراد الجمهور، ومد جسور التواصل معهم، لتعزيز ثقتهم بالخدمات الشرطية المقدمة وإسعادهم بها، وتطبيقاً لمبادراتها خلال عام التسامح، الرامية إلى تعزيز ثقافة التسامح مع مختلف فئات المجتمع، باختلاف أشكالها وثقافاتها ومعتقداتها وفئاتها العمرية.

وأوضح أن فريق التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات، نفّذ خطة لتحقيق أُمنية الطالبة، من خلال القيام بجولة في أحد شوارع الإمارة، وخلال الجولة قامت الطالبة بتوزيع أعلام دولة الإمارات على الطريق العام، وتقديم النصائح والإرشادات المرورية إلى مستخدمي الطريق، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور إلى نفسها، لتبدي سعادتها بهذه الفرصة التي أتيحت لها، شاكرة رجال المرور والدوريات نظير تحقيقهم أُمنيتها وحسن تعاملهم معها.