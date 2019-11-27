الامارات | احتراق سيارة ووفاة سائقها في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق سيارة ووفاة سائقها في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص آسيوي إثر حادث مروري وقع بعد نفق المركز التجاري بالاتجاه إلى ديرة، عندما تدهورت مركبته واحترقت بالكامل، ما أدى إلى وفاته فور وقوع الحادث، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى أن الحادث وقع ظهر أمس.

وقال مساعد المدير العام للدفاع المدني في دبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ، العقيد علي المطوع، إن دوريات الدفاع المدني انتقلت إلى مكان الحادث فور ورود البلاغ، ووصلت خلال ست دقائق من وروده، وبعد المعاينة تبين أن المتوفى انحشر داخل المركبة بعد تدهورها، ما أدى إلى وفاته مباشرة داخل المركبة وقت وقوع الحادث.

وناشد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة التقيد بالسرعة المقررة على الطرق، خصوصاً عند المنعطفات والأنفاق، والحذر من مفاجآت الطريق، والتركيز والانتباه أثناء القيادة تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث المأساوية، وما ينتج عنها من خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة، معرباً عن بالغ أسفه لوقوع ضحايا جراء هذه الحوادث.