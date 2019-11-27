الامارات | محمد بن زايد يأمر بمنح قروض ومساكن وأراضٍ لـ 5000 مواطن في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يأمر بمنح قروض ومساكن وأراضٍ لـ 5000 مواطن في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراض سكنية، بقيمة نحو 6.6 مليارات درهم، لأكثر من 5000 مواطن في إمارة أبوظبي.

ويأتي اعتماد هذه الحزمة الإسكانية للمواطنين في إمارة أبوظبي انطلاقاً من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

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كما تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48.

وبلغت حصيلة ما تم اعتماده في العام الجاري أكثر من 6000 قرض سكني، وتخصيص نحو 250 مسكناً، وتوزيع نحو 1800 أرض سكنية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للحزمة الإسكانية 11.6 مليار درهم.

• 6.6 مليارات درهم قيمة الحزمة الإسكانية.