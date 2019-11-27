شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يأمر بمنح قروض ومساكن وأراضٍ لـ 5000 مواطن في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراض سكنية، بقيمة نحو 6.6 مليارات درهم، لأكثر من 5000 مواطن في إمارة أبوظبي.
ويأتي اعتماد هذه الحزمة الإسكانية للمواطنين في إمارة أبوظبي انطلاقاً من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.
كما تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48.
وبلغت حصيلة ما تم اعتماده في العام الجاري أكثر من 6000 قرض سكني، وتخصيص نحو 250 مسكناً، وتوزيع نحو 1800 أرض سكنية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للحزمة الإسكانية 11.6 مليار درهم.
• 6.6 مليارات درهم قيمة الحزمة الإسكانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن زايد يأمر بمنح قروض ومساكن وأراضٍ لـ 5000 مواطن في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.