الامارات | العليا لانتخابات استشاري الشارقة تعتمد القائمة الأولية للفائزين

شكرا لقرائتكم خبر عن العليا لانتخابات استشاري الشارقة تعتمد القائمة الأولية للفائزين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة القائمة الأولية للفائزين في عضوية المجلس بعد انتهاء مرحلة التصويت بتاريخ 24 نوفمبر الجاري وتبعتها المدة المقررة للطعون لمدة يومين.

وتقدمت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بالتهنئة والتبريكات لانتهاء الدورة الثانية من انتخابات المجلس التي تكللت بالنجاح بإضافة نخبة جديدة إلى أعضاء المجلس تم اختيارهم من مواطني ومواطنات إمارة الشارقة للمشاركة في صنع القرار وتمثيل أبناء وبنات الإمارة.

وورد للجنة خلال فترة الطعون طعن واحد فقط تم رفض مضمونه لعدم استناده إلى الأدلة المقنعة بعد قبول طلبه شكلياً.

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وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مستوى الإمارة 59.4 بالمائة فيما صوت 26 الفا و600 ناخبً وناخبة من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية البالغ 44 الفا و758 مواطناً ومواطنة.

وحصدت المرأة في إمارة الشارقة ثلاثة مقاعد بالتصويت لعضوية المجلس عن مدينة الشارقة ومنطقتي البطائح والحمرية وحصلن على 608 أصوات .

وتتوزع مقاعد عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للأعضاء الفائزين على النحو التالي: تسعة مقاعد لمدينة الشارقة فيما يخصص ثلاثة مقاعد لكل من الذيد وخورفكان وكلباء ومقعدان لكل من دبا الحصن والمدام ومقعد واحد لكل من الحمرية والبطائح ومليحة.