الامارات | ‏بالفيديو.. الضوابط القانونية لتزيين السيارات لاحتفالات العيد الوطني بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الضوابط القانونية لتزيين السيارات لاحتفالات العيد الوطني بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شرطة الشارقة عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح الضوابط القانونية لـ "تزيين المركبات" خلال الاحتفال بـ "اليوم الوطني48"، وذلك حتى لا يكون السائق معرضا للمخالفة القانونية.
وتضمنت الاشتراطات عدم طمس الأرقام الخلفية أو الأمامية، وعدم الوقوف على سطح المركبة، وعدم تغير لون السيارة، وعدم تلوين زجاج المركبة الأمامي أو الخلفي أو الجانبي، وعدم تزويد المركبة بأدوات إصدار الضجيج، وعدم تعطيل حركة السير، وعدم الوقوف على الطرق الفرعية والرئيسية، وعدم القيام بحركات استعراضية أو استخدام أدوات الرش للتعبير عن الفرح.
شاهد الفيديو:
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