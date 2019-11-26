الامارات | بلدية الشارقة توفر منصات إنقاذ للتعامل مع حالات الغرق على شواطئ الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة توفر منصات إنقاذ للتعامل مع حالات الغرق على شواطئ الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت بلدية مدينة الشارقة بحضور مديرها العام ثابت سالم الطريفي، ومساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي ولفيف من قيادات البلدية، جولة ميدانية في العديد من المناطق الحيوية التي تقوم البلدية بتنفيذ مجموعة من المشاريع النوعية فيها، وتوفر من خلالها أفضل وأرقى الخدمات للقاطنين والزوار.

وشملت هذه الجولة زيارة عدد من الشواطئ للاطلاع على مشاريع البلدية لتوفير معايير السلامة ومنها منصات إنقاذ وفريق مؤهل للتعامل مع حالات الغرق ودراجات مائية ومركبة إسعافات أولية بهدف رفع معايير السلامة على شواطئ الإمارة.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت سالم الطريفي أن هذه الزيارة تأتي اتساقاً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بتوفير أفضل الخدمات للقاطنين والزوار، وشملت الاطلاع على ما تنفذه البلدية من مشاريع حيوية تخدم الإمارة وتشجع على الاستثمار، وتوفير إجراءات السلامة على الشواطئ خصوصاً في ظل ما تشهده من كثافة في أعداد الزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي أن ما تقوم به البلدية من أعمال تطويرية في مختلف المناطق يأتي ضمن أهدافها الاستراتيجية في توفير خدمات متميزة للقاطنين، حيث يحرص فريق الإدارة العليا على متابعة هذه المشاريع بصورة مستمرة من خلال النزول إلى الميدان، وقد جاء زيارة البلدية لعدد من الشواطئ التي تشرف عليها للاطلاع على سير العمل فيها بعد أن تمت تغطيتها بمنصات إنقاذ وفريق مؤهل للتعامل مع حالات الغرق ودراجات مائية ومركبة إسعافات أولية بهدف رفع معايير السلامة وتوفير أجواء جميلة وخدمات بأعلى جودة تتماشى مع خطط واستراتيجية البلدية، وتعزز من المظهر الجمالي للإمارة