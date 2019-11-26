الامارات | وفاة شخص في حادث احتراق مركبة بعد نفق المركز التجاري بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص في حادث احتراق مركبة بعد نفق المركز التجاري بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفى شخص إثر حادث مروري مروع وقع بعد نفق المركز التجاري بالاتجاه الى ديرة، حيث تدهورت المركبة التي كان يقودها واحترقت بالكامل، مما أدى إلى وفاته فور وقوع الحادث.

وقال مساعد المدير العام للدفاع المدني في دبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ العقيد علي المطوع، إن دوريات الدفاع المدني انتقلت إلى مكان الحادث فور ورود البلاغ ووصلت خلال 6 دقائق من وروده، وبعد المعاينة تبين أن المتوفى انحشر داخل المركبة بعد تدهورها، ما أدى لوفاته مباشرة إثر الحادثة.

من جهته ناشد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي، سائقي المركبات الى توخي الحيطة والحذر وضرورة التقيد بالسرعة المقررة على الطرق، خاصة عند المنعطفات والأنفاق، والحذر من مفاجآت الطريق، والتركيز والانتباه أثناء القيادة تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث المأساوية، وما ينتج عنها من خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة، معرباً عن بالغ أسفه لوقوع ضحايا جراء هذه الحوادث الأليمة.