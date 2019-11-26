النائب العام للدولة: مكرمة رئيس الدولة تصدر من قائد يعيش لإسعاد شعبه

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة الإمارات، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بالمناسبة الوطنية المجيدة لليوم الوطني الـ 48 تصدر عن قائد يعيش لإسعاد شعبه وكل من يعيشون على أرض الدولة، وغرس قيم الوطنية في أبنائها.

وأضاف أنه، مع هذا العفو السامي في اليوم الوطني تلوح للمفرج عنهم فرصة الاندماج في المجتمع والعودة إلى السلوك المستقيم، وأن يصبحوا في قادم الأيام أفراداً صالحين يشاركون في العمل والبناء ويضيفون إلى مسيرة الخير والنماء، لمنح عائلاتهم وذويهم حياة أفضل، ويرتبط في نفوسهم معنى الدولة العظيمة التي يعيشون على أرضها بفرحة نيل حريتهم، كما تكشف هذه المكرمة عن حس إنساني رفيع من قائد الدولة ورئيسها بما تدخله على عائلات المفرج عنهم وذويهم من شعور بالسرور لعفو اقترن بيوم العزة والفخر لدولة الإمارات العربية المتحدة .

ودعا النائب العام للدولة المشمولين بالعفو إلى الاستقامة مستقبلاً، ليحققوا لأنفسهم ولذويهم حياة أفضل وأكثر إشراقاً.

ورفع النائب العام بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأصحاب السمو أولياء العهود سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على سموهم بكل الخير والسعادة، وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.