أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية في أم القيوين ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وإبعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة. اقرأ أيضاً... رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 662 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 ويأتي أمر العفو عن السجناء في إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.