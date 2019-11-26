الامارات | 7 خطوات تقود طفلك الى التعلم وفق خطة تأهيلية مدروسة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات تقود طفلك الى التعلم وفق خطة تأهيلية مدروسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لخصت وزارة تنمية المجتمع رحلة الأطفال من أصحاب الهمم نحو الوصول الى الخدمات المخصصة لتأهيلهم وعلاجهم في 7 خطوات تسير بهم نحو تدخل ذي جودة عالية في وقت مبكر من حياته، يمكن أن تساعده على التطور والتعلم والمشاركة في الأنشطة.

وجاءت تلك المحطات في دليل مفصل أصدرته الوزارة نص في بداياته على مقدمة تمهيدية للمتعاملين، هدفها التعريف بالتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة وأهميته للأسرة والطفل، وأنواع الحالات التي يستهدفها التدخل المبكر وأرقام التواصل مع مراكز وأقسام التدخل المنتشرة في الدولة.

وفيما يلي الحظوات او المراحل ال 7 التي تقود الطفل نحو ممارسة حياته التعليمة والاجتماعية:

تحويل ملف الطفل إلى برنامج التدخل المبكر عبر التطبيق الذكي (نمو) أو عن طريق الأسر أو المراكز الطبية.

تعيين منسقة خدمات للأسرة، والتي بدورها تقوم بتوعية الوالدين حول برنامج التدخل المبكر وأهميته وأدوارهم فيه.

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تقييم الطفل من قبل فريق متعدد التخصصات، وتحديد مواطن القوة والنقاط التي تحتاج للمتابعة ووضع التوصيات الكفيلة ببناء خطة لعلاجه.

تقديم الخدمات اللازمة لكل طفل تبعاً لاحتياجاته وكذلك لأفراد الأسرة أيضاً، بما فيها تدريب الوالدين وتمكينهم من تطوير مهارات أبنائهم.

إعادة تقييم الخطط ووضع أهداف علاجية وتربوية جديدة بما يتناسب مع التطورات النمائية الجديدة التي ظهرت لدى الطفل.

انتقال الطفل إلى بيئات الدمج أو إلى مراكز أصحاب الهمم عبر خطط مدروسة يتعاون في تنفيذها الفريق العامل مع الأسرة.