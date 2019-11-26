الامارات | خلاف بين مطلقين على أجرة رضاعة طفلين ..والمحكمة تقرر

شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين مطلقين على أجرة رضاعة طفلين ..والمحكمة تقرر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن رجل، ضد حكم استئناف ألزمه بدفع 500 درهم لمطلقته، نظير أجرة رضاعة ولديه الصغيرين، إذ انتهت المحكمة إلى عدم أحقية مطلقته في هذا المبلغ، حيث أكملت الطفلتين حولين من تاريخ الطلاق.

وقال الزوج إن "حكم الاستئناف قضى لمطلقته بأجرة رضاعة رغم أنها لم تقدم ما يثبت تعذرها عن الرضاعة وذلك بالمخالفة للقانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه في هذا الخصوص".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، موضحة أنه "من المقرر قانونا بنص المادة (79 ) من قانون الأحوال الشخصية على أنه " تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة "، مشيرة أيضا إلى قول المالكية : إن كانت الأم ممن يرضع مثلها وكانت في عصمة الأب فليس لها طلب الأجرة بالإرضاع ، لأن الشرع أوجبه عليها فلا تستحق بواجب أجرة .

وأكدت المحكمة العليا أنه "يجب على الأم إرضاع طفلها في مدة الرضاع إن كانت في عصمة الزوج أو عدة طلاقها في مدة الرضاع، إن كانت في عصمة الزوج أو عدة طلاقها الرجعي منه، إلا إذا كان إرضاعها الطفل يضر بها ضررا يخشى منه عليها".

وأشارت إلى أن "الأم المدعية، قد طلبت أجرة الرضاع وهي في عصمة المدعي عليه فإنها لا تستحق أجرة رضاع وقتها ، ويبدأ استحقاق أجرة الرضاعة من تاريخ طلاقها من المدعي عليه طلقة بائنة وصيرورة حكم التطليق باتا وعندها تكون ابنتيها قد أكملت الحولين وبذلك فإنها لا تستحق أجرة رضاع ".

وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف خالف هذا النظر فيما قضى به من تأييد للحكم بأجرة الرضاع فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يوجب نقضه مع التصدي.

وكانت زوجة أقامت دعوى قضائية، ضد زوجها مطالبة بتطليقها وحضانة الأولاد والنفقات.

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وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة ثانية بائنة للشقاق مسبوقة بطلقة رجعية وعلى المدعية العدة من صيرورة الحكم ، وإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعية ألف درهم شهريا نفقة زوجية ، تثبيت حضانة المدعية لأولادها الثلاثة، إلزام المدعي عليه بأن يدفع ألف درهم شهريا نفقة لكل واحد من الأولاد وأن يدفع مبلغ ألف درهم شهريا للمدعية أجرة حضانة ، 500 درهم أجرة رضاعة للصغيرتين من تاريخ الطلب حتى بلوغهما حولين كاملين ، 2500 درهم شهريا أجرة مسكن حضانة أو تهيئة مسكن لحضانة الصغار فيه والخيار له ، ألف درهم بدل الكهرباء والماء والإنترنت لمسكن الحضانة، عشرة آلاف درهم استقدام خادمة ، وألف درهم شهريا أجرها ، وإلزامه بتسليم المدعية الأوراق الثبوتية للصغار ، ماعدا جوازات سفرهم وخلاصة القيد و تسليمها صورة مصدقة فقط ، ورفض باقي طلبات المدعية، مع إلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف وخمسمائة درهم أتعاب محاماة .

ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول فيما قضى به من رفض الحكم للمدعية بمؤخر مهرها والقضاء مجددا بإلزام الزوج بأن يؤدي لها مؤخر المهر مبلغ خمسة آلاف درهم ، وتعديل الحكم فيما قضى به في البند (6) إلى إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ألف وخمسمائة درهم شهريا نفقة لكل واحد من أولاده الثلاثة .

وتعديل الحكم فيما قضى به بالبند (7) إلى إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 500 درهم أجر حضانة ، وتعديله فيما قضى به في البند (10) إلى إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية 800 درهم شهريا قيمة استهلاك الكهرباء والماء والإنترنت.

لم يرتض المدعي عليه بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، بشأن إلزامه بدفع مؤخر الصداق مستندا إلى أن تقرير الحكمين أن نسبة خطأ كل من الزوجين هي 50% وحيث أنها تسلمت نصف صداقها فكان يجب أن يكون نصف صداقها الآخر مقابل إساءتها .

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مشيرة إلى أن الحكمين قررا التفريق بين الزوجين دون بدل ولذا وجب على القاضي أن يحكم بمقتضى حكم الحكمين .

وذكر المدعي عليه أن الحكم لم يراع التزاماته المالية عند تقديره المبالغ المحكوم بها لنفقة الأولاد وأجر المسكن وأجرة الحضانة، وهو ما رفضته المحكمة العليا مؤكدة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى